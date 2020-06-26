سفيرنا باندونيسيا يبحث سبل تطوير التعاون القضائي بين البلدين

بحث سفير دولة الكويت لدى اندونيسيا عبدالوهاب الصقر مع مدير عام هيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا الاندونيسية أشو نور أحمد سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون في مجال القضاء.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى اندونيسيا في بيان اليوم الجمعة ان المسؤول الاندونيسي قام بتسليم السفير الصقر مسودة مقترحة لمذكرة تفاهم بين المحكمة العليا في الجمهورية الاندونيسية والمجلس الاعلى للقضاء في دولة الكويت حول التعاون في المجال القضائي.

واضاف البيان ان الجانبين تباحثا خلال اللقاء رغبة المحكمة العليا الاندونيسية بالاستفادة من خبرة دولة الكويت في مجال الاقتصاد الاسلامي.