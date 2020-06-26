الموسوي : إنجاز 41 معاملة تحقيق حوادث الحريق.. عن طريق «الواتساب»

أعلن مراقب تحقيق حوادث الحريق بالإدارة العامة للإطفاء المقدم سيد حسن الموسوي بأن مراقبة تحقيق حوادث الحريق قامت باستلام عدد « 41 » معاملة عن طريق خدمة الواتساب على الرقم المخصص لاستقبال المعاملات 98071754 والتي تم تفعيلها بتاريخ 14 من شهر يونيو الجاري حيث قام المعنيون بمراقبة التحقيق بإنجاز وتسليم جميع المعاملات للسادة المراجعين.

هذا وأشاد المقدم الموسوي بتفاعل السادة المراجعين بتلك الخدمة وكذلك التزامهم بتوجيهات السلطات الصحية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات لحظة استلامهم لتلك المعاملات.