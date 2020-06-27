سمو الأمير يهنئ رئيس جيبوتي بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.