«الأبحاث»: ندرس تطوير أسطح مضادة لفيروس كورونا مصنعة من النفايات

يعكف معهد الكويت للأبحاث العلمية حالياً على دراسة تتعلق بتطوير منتجات تشمل على أسطح مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي تتكون من عدد من الطبقات الرقيقة المصنعة من النفايات البلاستيكية الصلبة وطلاءات معالجه كيميائياً وحرارياً من النفايات الفلزية.

والجدير بالذكر أن الفريق البحثي يضع حاليا اللمسات الأخيرة على هذا المقترح، ليشمل أيضاً عددا من المواد القابلة للتحلل الحيوي، من خلال استخدام الكيماويات المضافة والقابلة للتحلل بالرطوبة والضوء، والذي من شأنه أيضا أن يخفف من الأعباء المتعلقة بتراكم النفايات الصلبة على البيئة بعد استخدام المنتج.

وأعلن الفريق البحثي بأنه تم تسجيل الملكية الفكرية لأعمال المشروع في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، لحين اتمام عملية فحوصات مقاومة الفيروس لتلك الأسطح.

ويترأس المشروع د. فضيلة السلامين ويشرف عليه باحثيين رئيسيين هما: أ.د. محمد شريف الاسكندراني، و د. سلطان السالم.