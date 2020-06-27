البلدية: تركيب 157 إعلان موبي ضمن حملة «ارميها في الأماكن المخصصة لها»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تركيب 157 إعلان موبي في جميع المحافظات للحملة التوعوية التي أطلقتها بلدية الكويت بمشاركة الهيئة العامة للبيئة تحت شعار «إرميها في الأماكن المخصصة لها» هشتاج #من_أجل_الكويت، والتي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بإلقاء القفازات والكمامات في الأماكن المخصصة لها بجميع المحافظات تجنبا لإنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود المبذولة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة العامة للبيئة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وأكدت العلاقات العامة على أهمية مشاركة ومساهمة الجميع في اتباع تعليمات الجهات المعنية والإرشادات التوعوية للحيلولة دون انتشار العدوى والقضاء عليه.

وبينت أن الحملة تتضمن عدة محاور رئيسية تستهدف توعية المواطنون والمقيمون بإلقاء القفازات والكمامات في الأماكن المخصصة لها والقضاء على المظاهر السلبية التي تضر نظافة البيئة التي تساعد على سرعة إنتشار الفيروس.

وأوضحت أن البلدية والهيئة العامة للبيئة يوليان اهتماما كبيرا بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونظافة البيئة من خلال توعية أكبر شريحة من المجتمع والترويج لحملة «ارميها في الأماكن المخصصة لها» للقضاء على المظاهر السلبية التي تساعد على انتشار العدوى من خلال تركيب البلدية لـ 157 إعلان موبي في الشوارع والطرق والتقاطعات بالمحافظات الست تحمل عبارات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية تحث الجميع على إلقاء القفازات والكمامات في الأماكن المخصصة لها وأن القضاء على الفيروس مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع.

وأشارت إلى أن الإعلانات التوعوية قد تم توزيعها على جميع المحافظات، حيث تم تركيب 20 إعلان بمحافظة حولي و42 إعلان بمحافظة العاصمة و22 إعلان بمحافظة مبارك الكبير فضلا عن تركيب 32 إعلان بمحافظة الأحمدي و16 إعلان بمحافظة الجهراء إلى جانب تركيب 25 إعلان بمحافظة الفروانية.