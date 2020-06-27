«الاختصاصات الطبية»: استقبال طلبات الابتعاث إلى الجامعات الكندية

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور فواز الرفاعي توافر فرص للتدريب الطبي للأطباء البشريين الكويتيين العاملين بوزارة الصحة في الجامعات الكندية يوليو 2021.

وأشار الرفاعي إلى بدء استقبال طلبات الابتعاث إلكترونياً ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى نهاية يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020.

وأضاف الرفاعي أنه تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة فإن تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الكندية و للمرة الأولى سيكون إلكترونياً بالكامل، حيث لا يتحتم على الطبيب زيارة المعهد لتسليم الطلب أو للحصول على شهادة إنهاء سنة التدريب والتي يمكن طلبها عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته، وسترفع تلقائياً عند طلبها مع نموذج طلب الابتعاث، كما سيحصل الطبيب على نسخة منها عن طريق بريده الإلكتروني.

وأكد الأمين العام على الأطباء المتقدمين لطلب الابتعاث ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني «kims-scholarship.com» لمعرفة طريقة تقديم الطلب والاطلاع على أسماء الجامعات الكندية والتخصصات التي توفرها كل جامعة وشروط التقديم والمستندات المطلوبة، إضافة إلى بعض الملاحظات الهامة.

واختتم الرفاعي تصريحه بأنه بعد التأكد من استيفاء الطلبات للشروط، سيتم إرسالها لمكاتب الدراسات العليا في الجامعات الكندية، كما أن الجامعات الكندية ستتواصل مع من وقع عليه الاختيار للتنسيق على كيفية إجراء المقابلات أو عند حاجتهم لأي طلبات أو معلومات إضافية.