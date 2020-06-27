«المرور» تطلق نظام حجز مواعيد لاختبار القيادة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور قامت بإطلاق نظام حجز مواعيد لاختبار القيادة بجميع أنواعها «خاصة – عامة – انشائية – دراجة» اعتبار من يوم الأحد المقبل على موقع وزارة الداخلية، واختيار الخدمات الالكترونية ومن ثم اختيار الإدارة العامة للمرور للدخول على الصفحة المطلوبة.

وتوضح الإدارة أنه يجب على المراجع أن لديه استثمارة صالحة صادرة من الإدارة العامة للمرور وفي حال انتهت صلاحية الاستثمارة يجب تجديدها.

وأشارت الإدارة أنه لن يسمح بدخول أي شخص للمبنى دون موعد مسبق، وأن أوقات العمل بأقسام اختبار القيادة تبدأ من يوم الثلاثاء على أن تكون في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وفي الفترة المسائية من الساعة 1 ظهراً وحتى 5 مساءً.