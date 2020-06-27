“الداخلية”: إجراءات جديدة لعودة العمل في مراكز الخدمة

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة مواكبة لعودة العمل إلى مراكز الخدمة والمراكز المعلن عنها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن ذلك يأتي التزاما بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص العودة الآمنة للحياة الطبيعية ضمن مراحل تدريجية، واستمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة الداخلية للحد من انتشار الوباء والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضافت الإدارة أنه على الإخوة المواطنين المراجعين لمراكز خدمة المواطن الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي مع التقيد بلبس الكمام عند مراجعة مراكز الخدمة.

وأشارت إلى أن مراجعة مراكز الخدمة ستكون بناء على موعد مسبق يتم حجزه «أون لاين» على أن يبدأ حجز المواعيد من يوم غد الأحد عن طريق منصة المواعيد على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw، مع ضرورة حضور صاحب العلاقه وإحضار البطاقة المدنية، موضحة أنه لا توجد خدمات طباعة للوثائق المطلوبة، وأن كل الخدمات ونماذج تتم بصورة إلكترونية عند موظف الاستقبال.

وأوضحت أن استقبال المراجعين سيقتصر على أصحاب المعاملات التالية:

1- معاملات شؤون الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية وفق المادة «20» وتشمل:

• وضع إقامة أول مره لسمات الدخول التي دخلت البلاد وتم الانتهاء من متطلبات وضع الإقامة لها.

• تحويل إقامة من كفيل إلى آخر.

• بلاغات التغيب.

2- معاملات المرور:

• إصدار رخص السوق أول مرة لمجتازي اختبار القيادة

• تجديد رخص السوق.

• إصدار إستمارة قيادة للمواطنين

• إصدار إستمارة قيادة للعمالة المنزلية مادة «٢٠» للسائق.

• تجديد دفتر المركبة.

• تحويل ملكية المركبة.

• دفع مخالفات المرور.

3- معاملات تنفيذ الاحكام.