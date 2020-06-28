المنفوحي: تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي خلال الزيارة والدفن

– فتح المقابر يوميا للجمهور من الـ 5:30 حتى الـ8:30 صباحا اعتبارا من الثلاثاء

في إطار الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتخذ يوم الخميس الماضي بشأن انتهاء المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء المقبل، قررت بلدية الكويت تحديد مواعيد فتح المقابر امام الجمهور خلال المرحلة الثانية من الساعة 5.30 حتى الساعة 8.30 صباحا.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال زيارة المقابر، مؤكدا على تحديد مدة الزيارة بنصف ساعة.

وأشار المنفوحي إلى أن التدابير الوقائية التي تتخذها البلدية في إلزام زوار المقابر وأهالي المتوفين والمشيعين بلبس القفازات والكمامات وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي وتشديدها على العاملين في المقابر بالتقيد بالإجراءات والتدابير تأتي من حرصها على صحة وسلامة الجميع فضلا عن دعمها لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومراعاة لمتطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة الصادرة في هذا الخصوص لمنع إنتشار الفيروس.