«الجامعة» تصدر دليل العودة للعمل تدريجياً.. ضمن خطتها الوقائية من «كورونا»

أصدرت الأمانة العامة بجامعة الكويت الدليل الاسترشادي بشأن عودة العمل تدريجيا إلى الجامعة والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19».

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الدليل يتضمن الإرشادات والإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة منتسبي الجامعة ومرتاديها ضمن خطتها الوقائية لتأمين بيئة جامعية تضمن سلامة منتسبيها ومرتاديها ومكافحة انتشار المرض.

وأضافت أن الإرشادات تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة بهذا الشأن ويراعى في تطبيقها المرونة في الاستجابة لأي مستجدات تطرأ بخصوص التعامل مع فيروس كورونا والتدابير المتعارف عليها عالميا.

وأوضحت أن الدليل بمنزلة مسار استرشادي لمنتسبي الجامعة ويمكن تطبيق ما ورد فيه بشكل مرن طبقا لما يتناسب مع طبيعة العمل فيها كما تمثل الإجراءات الحد الأدنى بما يتناسب مع احتياجات مراكز العمل الجامعية.

وأكدت ضرورة العمل والالتزام بهذا الدليل في جميع الأوقات للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لمنتسبي الجامعة ومرتادي الحرم الجامعي وضمانا لحسن سير العمل وانتظامه وإنجاز المهام المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الجامعة أن الدليل يضم إرشادات لأنظمة الدوام المرنة مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من السلطات الصحية كما يهدف الدليل إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه وتطبيقه ورفع الوعي لمنتسبي الجامعة العائدين للعمل بهدف خلق بيئة عمل آمنة.

يذكر أن الدليل يحتوي على عدد من الموضوعات العامة منها قواعد العمل والالتزام وضوابط وقواعد رئيسية للعودة التدريجية للعمل والمهام إلى جانب الإجراءات والاحتياطات الوقائية لضمان سلامة بيئة العمل وحماية المعلومات والبيانات.