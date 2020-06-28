«الحرس الوطني»: إطلاق خدمة توصيل الطلبات إلى المواطنين المصابين بـ«كورونا»

انطلاقا من الدور المجتمعي للحرس الوطني وسعيه نحو تخفيف الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا على المواطنين، أعلن فريق المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد بالحرس الوطني عن إطلاق خدمة توصيل الطلبات من جمعية الحرس الوطني إلى المواطنين المصابين بفيروس كورونا مجانا ووفق ضوابط معينة.

وقال المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد بالحرس الوطني العميد رياض محمد طواري، إن خدمة التوصيل المجانية تهدف إلى مساعدة المصابين من المواطنين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على تجاوز هذا الظرف الصحي الذي يمرون به والوقوف الى جانبهم من خلال توصيل احتياجاتهم إلى المنازل دون الحاجة إلى الخروج أو الاختلاط مع الآخرين، حيث تقوم جمعية الحرس الوطني بتوفير احتياجاتهم وتوصيلها الى منازلهم.

وأضاف أن هناك ضوابط معينة سوف يتم اتباعها منها أن يكون الطلب للمواطنين المصابين المحجورين في منازلهم، وتقديم ما يثبت إصابتهم بالفيروس مثل صورة الشاشة لرسالة وزارة الصحة وصورة الشاشة لتطبيق شلونك، وألا يقل الطلب عن 10 دنانير من السلع الأساسية، ويتم استقبال الطلبات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا من خلال رقم الواتساب «97110433» ، ويكون الدفع عبر الكي نت أو رابط فقط ويتم التوصيل خلال 48 ساعة ولا يوجد رسوم على خدمة التوصيل.