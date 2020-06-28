شعيب: الدوام في «الشؤون» من الـ9 صباحاً حتى الـ 1 ظهراً

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، قراراً إدارياً في شأن تحديد ساعات العمل خلال المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للعمل، حيث أصبحت من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهراً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى استمرار العمل بها في الوحدات التنظيمية دون تغيير.

وأكد شعيب في القرار أنه لا يسمح لغير الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق في جدوال المكلفين بالعمل أو من تقرر إعفاؤهم من العمل بالكشف المرفقة عليه بالدوام أو الحضور إلى مقر العمل، مشددا على جميع وحدات الوزارة ألا يزيد عدد العاملين فيها باليوم الواحد عن نسبة الـ 30% من إجمالي العاملين في المبنى الواحد.

كما حدد القرار الحالات التي يجوز للوزارة إعفاءها وهي الموظفة الحامل والموظف المعاق الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطرة وفق لما تقرره الجهات الطبية المختصة والموظف التي تتوافر لديه شروط تخفيف ساعات العمل «الرضاعة، رعاية معاق، المرض»، والموظف الذي بلغ ال 55 عاما عدا شاغلي الوظائف القيادية ويلزم القرار جميع الموظفين الالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.