“هيئة الإعاقة”: مستمرون في تقديم الخدمات والمزايا للطلاب من ذوي الإعاقة

أعلن نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أنور الانصاري اصدار أكثر من 100 قرار تعليمي خاص بالطلبة للعام الدراسي 2020-2021 وميكنة جميع القرارات التعليمية السابقة لتكون محفوظة ضمن منظومة الميكنة والعمل على تسجيل الطلبة المستمرين في البرنامج التعليمي للعام الدراسي 2020-2021.

وأكد الانصاري في تصريح صحافي بأن الهيئة مستمرة في تقديم الخدمات والمزايا للطلاب من ذوي الإعاقة على الرغم من توقف الأعمال في الدوائر الحكومية، في ظل جائحة كورونا.

وأشار الى ان الهيئة قامت بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بتجهيز خدمة «أونلاين» لمتابعة تسجيل الطلبة واصدار القرارات التعليمية أو التأهيلية عبر الانترنت وذلك حماية لهم من التعرض لهذا المرض حيث ستتوفر الخدمة لجميع اولياء الامور والطلبة لمتابعة ملفاتهم التعليمية وطلب فتح ملف تعليمي او تجديد القرار او ايقافه بسبب الحالة الصحية.

وكشف الانصاري عن ان الهيئة ستمنح مزيدا من الوقت لتقديم الطلبات الجديدة للطلبة الجدد عوضا عن فترة الحظر لتكون من تاريخ 5 /7/ 2020 حتى 30/ 9 /2020.

وبخصوص الطلبة الذين يدرسون في المراكز التأهيلية في «السالمية -جنوب الصباحية» اوضح الانصاري انه قد استمر صرف المكافأة الشهرية للطلبة لشهر «مارس – ابريل » 2020 على الرغم من انقطاع الدراسة كما قامت الهيئة بدفع الدفعة المالية الثالثة الخاصة برسوم الطلبة من ذوي الاعاقة الدارسين في المدارس والمؤسسات والمراكز التأهيلية والحضانات الخاصة وتم صرف هذه الدفعات إلى جميع الجهات التعليمية.

وأكد ان الهيئة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات التعليمية ووزارة التربية وممثلين من جمعيات النفع العام بالإضافة الى خبراء في مجال الاعاقة والتعليم.

وقال ان هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة اثر ايقاف الدراسة على الطلبة من ذوي الاعاقة والخيارات المفتوحة للدراسة اضافة الى الحلول التي بادرت بها الجهات التعليمية خلال فترة الحظر ونتائج هذه التجربة الالكترونية ومدى استعداد وتقبل الطلبة لها.

واضاف الانصاري ان الهيئة قامت في اجتماعها الاخير للجنة العليا للتعليم بدعوة المختصين من وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة الصحة لمناقشة امكانية العودة للدراسة سواء عن طريق الحضور او التعليم عن بعد «اون لاين» واعداد مسودة للتوصيات اللازمة لتقديمها لمجلس الوزراء الموقر.

وبين ان الهيئة قامت بمخاطبة المراكز والمؤسسات التأهيلية لتقديم خطة متكاملة للعودة واستئناف التعليم المباشر او التعليم عن بعد في حال استمرار الحجر الجزئي بالدولة وذلك لدراسة الخيارات الامكانات المتوفرة في هذه المراكز.