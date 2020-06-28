رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية: نطالب برفع “الباركود ” لاستقبال المستهلكين

دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي، وزارة التجارة لإلغاء نظام «الباركود» واتاحة الجمعيات أمام المستهلكين للتسوق بشكل أكثر مرونة، مؤكدا على الدور الذي تقوم به الجمعيات في مواجهة جائحة كورونا في توفير السلع والخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وقال الكشتي في بيان صحافي «مع التزام جميع الجمعيات بالاشتراطات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وبداية المرحلة الثانية من عودة الأوضاع الى طبيعتها تتشكل الحاجة لضرورة إنهاء العمل بنظام «الباركود» أثناء فترات السماح والعودة إلى تفعيله ليلا خلال فترات الحظر الجزئي»، مطالبا بإتاحة التسوق دون تقييد المستهلكين بمحل سكنهم، مؤكداً أن الجمعيات مستعدة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وجدد الكشتي مطالبته بعقد عموميات التعاونيات، داعيا وزيرة الشؤون مريم العقيل إلى السماح لمجالس الإدارات بعقد جمعياتها العمومية ومن ثم اتاحة الفرصة لتوزيع الأرباح على المساهمين، تعزيزا لحقوقهم، وانطلاقا من إيمان الاتحاد بمسؤوليته في الحفاظ على حقوق المساهمين وتعزيز مكتسباتهم.