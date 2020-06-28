«التمييز»: استئناف العمل بدوائر المحكمة وتلقي الطعون اعتباراً من 30 الجاري

– تحديد جلسات أخرى للنطق بالحكم بالطعون المحجوزة خلال فترة التعطيل

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة اليوم قرارا باستئناف العمل بدوائر المحكمة اعتبارا من 30 يونيو الجاري، وذلك بالتوزيع نفسه الوارد بقرار الجمعية العامة للمحكمة المنعقدة في 30 سبتمبر 2019 بما في ذلك إصدار الأحكام وقرارات غرفة المشورة.

ونص القرار على أن تحدد جلسات أخرى للنطق بالحكم بالطعون التي كانت محجوزة للحكم خلال فترة تعطيل العمل منذ 12 مارس الماضي على أن يخطر الخصوم بموعد الجلسات الجديدة.

كما نص القرار على أن تقوم كل دائرة بحصر كل الطعون المتداولة بجلسات المرافعة التي يتم تأجيلها إداريا وإبلاغ إدارة كتاب المحكمة بها لاتخاذ اللازم نحو إخطار الخصوم بالجلسات الجديدة المحددة.

ودعا إدارة كتاب المحكمة إلى تلقي صحف الطعون بالأحكام الصادرة قبل تاريخ 12 مارس الماضي وقيدها وإعلانها.

وعهد القرار إلى المستشارين رؤساء الدوائر تحديد عدد الطعون التي تنظر في جلسات المشورة والمرافعة وكذلك عدد من يوجد في قاعة المحكمة مراعاة للاشتراطات الصحية الوقائية.