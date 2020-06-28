“الشؤون” تعلن مواعيد الدوام والفئات المستثناة

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الشعيب قرارا إداريا بشأن تحديد ساعات العمل خلال المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية إلى العمل يحدد ساعات الدوام في وزارة الشؤون من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى استمرار العمل بها في الوحدات التنظيمية دون تغيير.

وأكد شعيب في القرار أنه لن يسمح لغير الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة في جداول المكلفين بالعمل بالدوام أو الحضور إلى مقر العمل، مشددا على جميع وحدات الوزارة بألا يزيد عدد العاملين فيها باليوم الواحد على نسبة 30% من إجمالي العاملين في المبنى الواحد.

كما حدد القرار الحالات التي يجوز للوزارة إعفاؤها وهي: الموظفة الحامل والموظف المعاق والموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطرة وفقا لما تقرره الجهات الطبية المختصة والموظف التي تتوافر لديه شروط تخفيف ساعات العمل «الرضاعة، رعاية معاق، المرض»، والموظف الذي بلغ 55 عاما عدا شاغلي الوظائف القيادية، ويلزم القرار جميع الموظفين الالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.