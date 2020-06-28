«الصحة» عن فيديو مركز “العقيلة” الصحي: السيارة تخص إداري «فريق كوفيد 19»

أصدرت وزارة الصحة بياناً بشأن ما ورد في مقطع مرئي منتشر في وسائل التواصل الإجتماعي, حول مركز العقيلة الصحي, و الاتهامات التي بنيت تباعاً على ذلك المقطع.

وأوضحت الوزارة أن السيارة تخص أحد الإداريين المكلفين بالعمل ضمن فريق كوفيد-19, حيث كان يقوم بتوصيل طلبية بعض الأدوات الوقائية‬ للطاقم الطبي في المركز.

وأشارت الوزارة إلى أن حارس الأمن متواجد في المركز على مدار الساعة، و لا توجد عمالة في المركز في الوقت المذكور, موضحة أن مركز كوفيد-19 العقيلة يعمل ‪من يوم الأحد إلى يوم الجمعة‬, ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء, ويقوم موظفي النظافة بتنظيف المركز وتعقيمه قبل الإغلاق.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة إتباع القنوات الرسمية للاستفسار أو لتقديم أي شكوى أو اقتراح, مؤكدة على دورها بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية, حيال التشهير والإساءة, والأساليب التي من شأنها تثير الشكوك, وتزعزع الثقة بمؤسسات الدولة, و بالموظفين الذين يقومون بواجبهم المهني على مدار الساعة, في ظل هذه الأزمة التي يشهدها العالم.