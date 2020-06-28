«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص خرقوا حظر التجول وبحوزتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة

ضبط رجال مديرية أمن محافظة الأحمدي 3 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء تجوال دورية تابعة لقطاع الأمن العام بمنطقة الظهر والقيام بالمهام المناطة بها خلال فترة الحظر الجزئي للتجول شوهدت مركبة مخالفة لشروط المرور فتم استيقافها واتضح ان الأشخاص بداخلها بحالة غير طبيعية ولا يحملون تصاريح للخروج في أوقات الحظر الجزئي.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أنه تم العثور على شنطة مع أحد الأشخاص بداخلها مواد يشتبه بأنها مخدرة وميزان صغير، وجرى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وتحويلهم إلى جهات الإختصاص.