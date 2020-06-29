وزيرة الشؤون: إجراءات الدولة في مجابهة «كورونا» اتسقت والمعايير الحقوقية العالمية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل الأحد إن التدابير والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها البلاد في مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اتسقت والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان في حين أشادت منظمة الصحة العالمية بها.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة العقيل خلال مشاركتها في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بناء على طلب الأردن بصفته رئيس الدورة الحالية ال39 للمجلس.

وأوضحت أن التدابير الكويتية ضمنت الحق في الحياة وحق الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع انطلاقا من التوجيهات الأميرية السامية بتسخير كل الإمكانات لحماية المواطن والمقيم والزائرين.

ولفتت إلى التدابير التي اتخذتها وزارة «الشؤون» في أكثر من اتجاه لاسيما تلك الهادفة إلى تأمين الحماية الاجتماعية بما يضمن استمرار وصول المساعدات للمنتفعين منوهة بالمبادرة التي تم إطلاقها تحت شعار «فزعة الكويت» الهادفة إلى جمع الاموال التي تسهم في تمكين الجهات المختصة والأهلية والخيرية من تقديم يد المساعدة للعمالة الأجنبية.

ودعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في بيانه الختامي الدول والمؤسسات العربية للتدخل “العاجل” في دعم جهود فلسطين في مواجهة «كورونا» ونتائجها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

>كما دعا المجلس الدول والمؤسسات العربية والاقليمية للتدخل “العاجل” في دعم وإغاثة الدول التي تمر بصراعات وأزمات داخلية أو المستضيفة للنازحين واللاجئين في جهودها للتخفيف من الآثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وحث على تبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الإدماج الاجتماعي حول تخفيف آثار تلك الجائحة والتمكين الاقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي وغير المنظم وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل “لاسيما العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن”.

وضم وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع برئاسة الوزيرة العقيل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري والوكيل المساعد للتعاون سالم الرشيدي والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي والمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ومديرة إدارة العلاقات الخارجية في «الشؤون» نادية الكوت.