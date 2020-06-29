«التطبيقي» يعتمد لائحة «التعليم عن بعد»

عقدت اللجنة التنفيذية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اجتماعها أمس الأحد برئاسة مدير عام الهيئة د. علي المضف ونواب المدير العام وعدد من قياديي الهيئة، من خلال استخدام برنامج «Microsoft Teams».

وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف الى تطوير وتحديث العملية التعليمية وآلية عودة العمل بالهيئة في ظل الظروف الحالية والتي تتعرض لها البلاد بمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أعلن مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف إقرار اعتماد لائحة التعليم عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية في الهيئة والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في المنظومة التعليمية الحديثة لمواصلة العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موضحا أن الإقرار تم مع المحافظة على كافة مكتسبات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وعدم المساس بمكانتهم الأكاديمية والعلمية والتدريبية بها.

كما تم اعتماد تعديل قرار الهيئة الخاص بمنح شاغلي الوظائف الإشرافية إجازة التفرغ العلمي ليكون داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى الموافقة على تعديل لائحة إجازات التفرغ العلمي لبعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة لتكون سنة أو سنتين ميلادية بدلا من عام أو عامين دراسيين أو تدريبيين وستة أشهر بدلا من فصل دراسي أو تدريبي واحد مواكبة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وبين د. المضف أن هذه اللائحة و التعديلات على قرار التفرغ العلمي سترفع لوزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة لأخذ الموافقة للعرض على مجلس الإدارة تمهيدا للاعتماد و الموافقة على التنفيذ.

وتوجه د. المضف بجزيل الشكر والتقدير للجنة تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في الهيئة واللجان الفرعية و الفرق الفنية التابعة لها والتي شاركت في تطوير وتجهيز اللائحة والقائمين على تنفيذها في الكليات والمعاهد وديوان عام الهيئة والتي ستسهم بدورها في نشر ثقافة التعليم الالكتروني وتأهيل أطراف العملية التعليمية على إجادة استخدام أدواته، حيث تم خلال الفترة الماضية تدريب ما يفوق العشرين ألف طالب وطالبة ومن الهيئة التدريسية والتدريبية من خلال دورات تدريبية الكترونية عن طريق تطبيق “microsoft teams”، تم تنظيمها مع الجهات المختصة في الهيئة، وتدريب الإداريين على العمل عن بعد من خلال مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة كما توجه إلى كافة القياديين والعاملين بالهيئة شاكراً جهودهم لضمان عودة العمل بالهيئة واتباع كافة الاجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات.