تايوان تدعم الطاقم الطبي الكويتي بـ«معدات حماية شخصية»

كشف رئيس جمعية الجراحين د. سلمان الصباح عن مساهمة مكتب ممثلية تايبيه التجاري في الكويت بـ10 ألاف قناع «N95» و800 رداء واقي و200 بدلة حماية لمستشفيات الأمراض المعدية في الكويت.

وأكد الصباح في تصريح صحافي أن هذه المعدات الضرورية والسخية، جاءت في إطار التعاون بين جمعية الجراحين الكويتية وتايبيه.

وكشف عن تعاون بين جمعية الجراحين الكويتية وجامعة تايبيه لتدريب الجراحين الكويتيين وعمل الزمالات الجراحية في شتى تخصصات الجراحة، لافتا إلى أن مجموع إمدادات الوقاية من الأوبئة والتي تم نقلها جواً من تايوان إلى الكويت في 15 يونيو الماضي، وصل إلى 37 صندوقاً والتي ستساعد الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة «كوفيد 19».

من جانبه، أكد الممثل التجاري التايواني في الكويت هوا وي مو أهمية التعاون مع مستشفى جابر الأحمد لتوزيع مستلزمات الوقاية على الأطباء والممرضين الذين يقومون برعاية مرضى «كوفيد 19» بلا كلل.

وأضاف أنه قبل أسبوع فقط تبرعت تايوان بـ50 ألف قناع جراحي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجلس التعاون الخليجي ومقره في الكويت، ومن المتوقع استخدام هذه الأقنعة عالية الجودة من قبل الأطباء والمتطوعين الكويتيين.

وأوضح هوا وي مو، أن هذا العمل الجماعي بين مكتب ممثلية تايبيه التجاري في الكويت ونظرائه الكويتيين يرمز إلى الجهود الدولية الجماعية التي تحد من هذا الوباء. وعبر عن تطلعه إلى رؤية المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات الصحة العامة والتدريب الطبي.