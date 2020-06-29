«مسح حراري» لمراجعي «التربية»

قبيل العودة للدوام، اتخذت وزارة التربية حزمة إجراءات وتدابير وقائية في مبناها الكائن بجنوب السرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أهمها استقبال الموظفين والمراجعين بأجهزة الفحص الحراري على مداخل ومخارج الوزارة كافة وتأمين الدخول إلى المصاعد؛ حيث لا يسمح بدخول أكثر من 4 أشخاص في المصعد الواحد مع تخصيص مسافات أرضية بين الشخص والآخر وتعليق عشرات اللوحات الإرشادية التي تنبه على ضرورة ارتداء الكمام والقفاز وعدم لمس الأسطح.

الجدير بالذكر، أن الجهات الحكومية استعدت على قدم وساق للعودة إلى الدوام والحياة اليوم بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أشهر وبالتحديد منذ قرار التعطيل في 12 مارس الماضي.

وفي حين تشدد إجراءات العودة على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية تحسباً من الانفتاح غير الآمن لاسيما أن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» في الأيام الماضية يدق ناقوس الخطر، فإن أي خطوة غير محسوبة النتائج قد تؤدي بنا إلى العودة للدائرة الأولى من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وعلى مستوى الجهات الحكومية، وضعت الوزارات والهيئات خطة شاملة تتضمن تفعيل إنجاز المعاملات «أونلاين» ونسبة دوام الموظفين التي لن تتجاوز 30 في المئة وعدد ساعات العمل وآلية استقبال المراجعين واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وارتداء القفازات وتوفير مواد التعقيم والمطهرات.