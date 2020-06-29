«التربية»: حسم موضوع العام الدراسي لجميع الصفوف بعد 15 يوليو المقبل

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين أن حسم موضوع العام الدراسي لجميع الصفوف سيكون بعد 15 يوليو المقبل.

وقال الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج صلاح دبشه في تصريح صحفي إن المنصة التعليمية لطلبة الصف الثاني عشر التي تم إطلاقها أخيرا لم تتجاوز تكلفتها 400 دينار كويتي «نحو 1320 دولارا أمريكيا» تحت إشراف ورقابة سبعة آلاف و267 تربويا بين موجه ورئيس قسم ومعلم وأن الهدف من إطلاقها استمرارية التعليم تحت كل الظروف.

واستعرض دبشه بعض الأمور الفنية في المنصة التعليمية التي أطلقتها الوزارة منتصف الشهر الجاري بهدف الاستجابة الطارئة للتعليم في الكويت خلال جائحة كورونا أو تحت أي ظرف استثنائي آخر.

وأكد أنه “لا بد من توفير الإطار المعرفي والرؤية المناسبة التي تقود هذا العمل الذي تم بأيد وطنية آثرنا من خلالها الابتعاد عن الشركات الخاصة”.

من جهته كشف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن انضمام نحو 90 في المئة من طلبة الصف الثاني عشر المقيدين بمدارس التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة في المنصة بواقع 27 ألفا و728 طالبا وطالبة من إجمالي عدد الطلبة الذين يحق لهم دخول اختبارات الثانوية العامة والبالغ عددهم 29 ألفا و908 طلاب وطالبات مؤكدا أن التسجيل فاق المتوقع وسيكون مفتوحا حتى يكتمل العدد.

وقال السلطان إن الوزارة عمدت إلى إطلاق آلية التسجيل في المنصة بلا قاعدة بيانات لتمكين الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية من التسجيل لافتا إلى أنه في بداية إطلاق المنصة كانت هناك مشكلات وشكاوى وردت من معلمين وأولياء أمور وطلبة.

ولفت إلى أن 90 في المئة منها كانت لأخطاء فردية منها تسجيل طالب بشكل متكرر أكثر من 17 مرة على سبيل المثال مؤكدا أن الأمور التقنية في المنصة سليمة لا غبار عليها والتحديث عليها يتم يوميا.

وأشار إلى أن معايير القبول بيد مدير المدرسة الذي له صلاحيات قبول الطالب ورفضه وفق الكشوف الطلابية المعتمدة في مدرسته مؤكدا أن التسجيل في الأربعة أيام الأولى فاق العدد المتوقع وهو أمر مشجع.