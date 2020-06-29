وزير الداخلية: رحلات إجلاء الوافدين المخالفين شارفت على الانتهاء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن رحلات إجلاء الوافدين المخالفين لقانون الإقامة من مراكز الإيواء شارفت على الانتهاء”.

وأضاف الصالح، “أتقدم بالشكر لمعالي الوزراء ولكل من واصل الليل بالنهار لتسهيل مغادرتهم البلاد من موظفين في أجهزة الدولة ومتطوعين، وعلى رأسهم إخواني وأخواتي في المؤسسات الأمنية”.

وتابع الصالح: “الجهود الحكومية لاستئصال المرض الخبيث المسمى بتجار الإقامات من الجسد الكويتي مستمرة، ومتابعتنا لملف المخالفين متواصلة، ونعمل على مراجعة التشريعات وتغليظ العقوبات على من يعمل في هذه التجارة ومن يتعاون معهم، والقانون سيطبق على الجميع بلا استثناء”.