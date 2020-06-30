فرق «الإطفاء» تسيطر على حريق مستودع الأخشاب في منطقة «غرب ميناء عبدالله»

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء فجر اليوم الثلاثاء عن تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق كبير اندلع في مستودع مكشوف للأخشاب بموقع تابع لمؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة غرب ميناء عبدالله تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع.

وأوضحت الإدارة أن الحادث تعاملت معه 8 فرق للإطفاء بمشاركة إطفاء الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وشركة البترول الوطنية ومؤسسة الموانئ الكويتية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أعلن تفعيل خطة الطوارىء العامة للدفاع المدني بقيادة وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء في حالة تأهب قصوى، وأن مراكز الاطفاء وبمساندة من مراكز الجيش والحرس الوطني ونفط الكويت تكافح الحريق الضخم في مخازن بغرب ميناء عبدالله.