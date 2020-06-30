المنفوحي: قرارات التكويت حيز التنفيذ 

قامت بلدية الكويت بإصدار قرارات الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين الوافدين تنفيذا لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وصولا للاعتماد على الكوادر الوطنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تطبيقا لرؤية توظيف الكويتيين محل الوافدين ، حيث تم تسليم قرارات انهاء الخدمة الى الموظفين المستغنى عن خدماتهم لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة .

ومن جهة أخرى، خاطب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ديوان الخدمة المدنية لتوفير مهندسين كويتيين للعمل لدى البلدية وتعيينهم بشكل فوري ، كما طالب بتوفير بدائل عن الموظفين الوافدين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ، حيث طلب توفير عدد 400 موظف وموظفة من الكويتيين بجميع التخصصات في مجموعات الوظائف المختلفة سواء المالية والاقتصادية او القانونية او تقنية ونظم المعلومات اضافة إلى الوظائف الهندسية لسد النقص في هذه الوظائف ، وذلك سعيا من البلدية في تطوير العمل والاعتماد على نهج جديد لبناء كويت المستقبل عبر خطوات فاعلة تنسجم مع هذه المرحلة وتداعياتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار من خلال تكويت الوظائف في بلدية الكويت بكافة التخصصات .

والجدير بالذكر أن اعداد المستغنى عن خدماتهم من الموظفين الوافدين تفوق الاعداد المطلوبة من قبل ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لسياسة الإحلال.