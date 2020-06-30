معهد «الأبحاث» يصدر دليله الاسترشادي للعودة التدريجية إلى العمل

أصدر معهد الكويت للأبحاث العلمية دليله الإرشادي للعودة التدريجية للعمل بما يتفق مع بروتوكول الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعلى ضوء تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص باتخاذ الجهات الحكومية ما يلزم من إجراءات للعودة التدريجية للعمل.

وقال المعهد في بيان أن الدليل يتضمن كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة موظفيه، وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية، وذلك ضمن خطة المعهد الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

وذكر المعهد أن الإرشادات تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة بهذا الشأن، ويراعى في تطبيقها المرونة في الاستجابة لأي مستجدات تطرأ في شأن التعامل مع فيروس كورونا والتدابير المتعارف عليها عالميا، كما توافر الإجراءات متطلبات إعادة العمل في جميع مراكز وقطاعات المعهد المختلفة بالحد المسموح به في بروتوكول وزارة الصحة، ووفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، ويضمن هذا الدليل حسن سير العمل وانتظامه وإنجاز المهام المطلوبة.

وأوضح المعهد بأن الدليل يضم أيضا شرحا للأدوار والمسؤوليات، والمهام الخاصة بالقائمين على متابعة تنفيذه وتطبيقه.