هيئة «شؤون القصّر» تباشر أعمالها بنسبة أقل من 30 % من الموظفين

باشرت الهيئة العامة لشؤون القصر أعمالها بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة والفروع التابعة لها حيث يخضع ذلك ضمن خطة مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

كما أفاد المدير العام بالإنابة م. حمد عبداللطيف البرجس، أن الهيئة اتخذت كافة التدابير الوقائية الخاصة بالمبنى حيث قمنا بتعقيم المبنى الرئيسي والفروع التابعه له قبل عودة الدوامات بأسبوع واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لاستئناف العمل في المرحلة الثانية امتثالاً لخطة مجلس الوزراء و وفقا للقرارات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص والمرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد«COVID – 19»، مؤكداً الجهوزية التامة لهذه الخطوة.

كما أوضح البرجس أن العودة إلى العمل ستكون بنسبة أقل من٣٠٪؜ من الموظفين مشيراً إلى أن أوقات العمل الرسمي ستكون خلال الفترة الصباحية من الساعة٩:٠٠ صباحا حتى الساعة ١:٠٠ ظهرا.

كما شدد البرجس على ضرورة الالتزام التام بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، والمتضمن آليات العودة التدريجية والتعامل مع المراجعين واتباع كافة متطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للدولة حفظاً على سلامة العاملين والمراجعين .

كما أكد البرجس أن الخدمات الالكترونية ستظل مستمرة لكافة المراجعين خلال الفترة القادمة ساعين كذلك في تطويرها لتلبية كافة ممتطلبات القصر المشمولين برعاية الهيئة .