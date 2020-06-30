المنفوحي: التشديد على المحلات بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد الجسدي

قام مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بجولة تفقدية على عدد من المجمعات في إطار بدء العمل بالمرحلة الثانية ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأطلع المنفوحي خلال الجوله التفقدية على الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذه بعدد من المحلات بمجمع الأفنيوز ومجمع 360، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار بدء العمل بالمرحلة الثانية ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وللتأكد من مدى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وأشار المنفوحي إلى تشديد البلدية على المحلات للتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية يأتي من حرصها على صحة وسلامة الجميع وفرض هيبة القانون ودعم كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومراعاة لمتطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة الصادرة في هذا الخصوص لمنع إنتشار الفيروس، مؤكدا على عدم تهاون البلدية في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمخالفة الإجراءات الصحية، مشددا على أن صحة وسلامة كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة خط أحمر ومن يتجاوزه سيعرض نفسه للمخالفة والمساءلة القانونية.