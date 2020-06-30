محافظ الأحمدي يشكر «الإطفاء» على السيطرة على حرائق ميناء عبدالله وأمغرة والصليبية

توجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح بالشكر إلى الإدارة العامة للإطفاء ومختلف الجهات ذات الصلة على الأداء الفائق فى السيطرة على الحرائق الكبرى الثلاث التي شهدتها البلاد في مناطق ميناء عبدالله وأمغرة والصليبية الإثنين الماضي.

جاء ذلك في كتاب وجهه المحافظ إلى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، قال فيه: “يسعدنا الكتابة إليكم معربين عن إعزازنا وتقديرنا ومثمنين مجدداً الجهود الحثيثة والحضور الفاعل للإدارة العامة للإطفاء بقياداتها ومنتسبيها علي الصعد كافة وفي مختلف الساحات والمناسبات”.

واستطرد المحافظ، “ونخص بالتقدير والثناء الأداء الفائق والبلاء الحسن لرجال الإطفاء الأبطال مع زملائهم بالجهات الأخرى ذات الصلة، في السيطرة علي الحرائق الكبرى الثلاث التي شهدتها البلاد أمس الأول في مناطق ميناء عبدالله وأمغره والصليبية، هذا الأداء المعهود الذي هو مبعث إعتزازنا وفخرنا جميعاً، مستحضرين في ذات السياق عطاءكم اللا محدود في إطار الجهود الفائقة للقطاع الأمني بقيادة معالي نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19” وخطط وبرامج العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد بمراحلها الخمس.

واختتم الخالد، “نكرر تحية الإعزاز والتقدير، سائلين المولي سبحانه أن يسدد خطانا جميعاً لرفعة شأن كويتنا الحبيبة كل في موقعة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم”.