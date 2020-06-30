«الإطفاء»: عمليات تفتيش مستمرة لإخماد الأماكن المشتعلة في حريق غربي ميناء عبدالله

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الثلاثاء أن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد اجتمع مع قيادات الإدارة العامة للإطفاء وباقي قيادات المؤسسات العسكرية للوقوف على الإجراءات النهائية التي تتخذها الفرق لإخماد وتفتيش حريق مستودع الأخشاب الكائن بغربي ميناء عبدالله.

وقالت الإدارة في بيانها إن الفريق المكراد شكر جميع القيادات والمشاركين في الحادث، وأشاد بالتنسيق الأمني المنظم بين المؤسسات العسكرية وباقي الجهات المدنية والذي ترجم روح التعاون بشكل عملي تطبيقا للإجراءات الفعلية التي كانت تطبق سابقا في تمرين شامل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للإطفاء.

وأضافت الإدارة فيما يتعلق بآخر مستجدات الحادث تجرى حاليا عمليات التفتيش لإخماد الأماكن المشتعلة بعدما تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق واحتواءه في وقت سابق فجر اليوم.