«الهلال الأحمر» تقدم مساعدات إنسانية لألفي أسرة لبنانية

قدمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي مساعدات إنسانية لألفي أسرة لبنانية محتاجة لدعم صمودها في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال منسق عمليات الاغاثة في الصليب الاحمر اللبناني يوسف بطرس، ان المساعدات الإنسانية تضمنت مواد غذائية ومواد تنظيف وجرى توزيعها على الأسر اللبنانية بالتعاون بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي والصليب الاحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في لبنان.

وأشار بطرس الى حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال هذه المساعدات على دعم الأسر المحتاجة لمواجهة ضغوط الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل جمعية الهلال الاحمر الكويتي جهودها الاغاثية في لبنان على مدار السنة من خلال مشاريعها الانسانية ومساعداتها العينية التي تستفيد منها آلاف الاسر اللبنانية والاسر اللاجئة السورية والفلسطينية.