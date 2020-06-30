«الشؤون» تطلق تطبيق «وافي» لحجز المواعيد للمراجعين

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية تطبيق «وافي» لتسهيل وسرعة انجاز معاملات المراجعين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وذلك في ظل الانتقال للتعامل الرقمي لتوفير كافة خدماتها بسهولة ويسر.

وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا التطبيق يأتي تقيدا بدليل الاجراءات الارشادي الصادر من ديوان الخدمة المدنية بشأن عدم السماح بتواجد أي مراجعين خلال هذه المرحلة.

وأضاف شعيب أن الوزارة بدأت بكافة قطاعاتها الانتقال إلى المرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية آخذة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للمحافظة على صحة وسلامة نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية وموظفي الوزارة ومراجعيها.

وذكر أن الوزارة وضعت خطة لاستئناف العمل بكافة الوحدات التنظيمية بنسبة 30 بالمئة من اجمالي عدد الموظفين لافتا إلى أن مجمع الوزارات لن يستقبل المراجعين ولن يكون هناك حجز مواعيد لمراجعة الوزارة في مبنى مجمع الوزارات.

وأوضح أنه بإمكان المراجعين مراجعة الوحدات التابعة للوزارة خارج مجمع الوزارات مع توفير الاشتراطات الصحية.

من جهة أخرى أكد شعيب استمرار العمل بنظام «الباركود» لحجز مواعيد التسوق في الجمعيات التعاونية.