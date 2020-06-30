وزير الخدمات: تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب الحريق غرب «ميناء عبدالله»

أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب اندلاع حريق شب في أراضي مؤسسة الموانيء الكويتية بمنطقة غرب «ميناء عبدالله».

وقال الحريص في بيان صحفي إن اللجنة تضم كلا من ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير الخسائر الناجمة عنه ورفع تقريرها لاتخاذ اللازم.

وأعرب عن بالغ شكره وجزيل امتنانه لجهود الجهات المشاركة في إخماد الحريق والسيطرة عليه بتكاتف جهود كل من الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية والجيش الكويتي والحرس الوطني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.