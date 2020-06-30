«سوروبتمست» تفوز بجائزة أفضل مشروع للتوعية الصحية عالمياً بمرض «الثلاسيميا»

حصلت جمعية «سوروبتمست» الكويتية لتنمية المجتمع على جائزة أفضل مشروع سنوي على مستوى العالم من قبل منظمة سوروبتمست العالمية المنبثقة عن الأمم المتحدة وذلك في مجال التوعية الصحية بمرض «الثلاسيميا» أحد الأمراض الوراثية.

وقالت الجمعية، إن المنظمة العالمية خاطبت جمعية «سوروبتمست» الكويتية ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتورة آمار بهبهاني بفوز الجمعية بهذا المشروع لعام 2020 وذلك ضمن 98 مشروعا بمشاركة 43 دولة على مستوى العالم.

وأوضح البيان أن الفوز بالجائزة العالمية جاء نتيجة جهود اللجنة المختصة بالناحية الصحية «مرض الثلاسيميا» في جمعية سوروبتمست الكويتية ممثلة بنائب الرئيس مي الحجاج وعضو مجلس الادارة للعلاقات العامة والاعلام طاهرةالعوضي وأعضاء اللجنة الآخرين ما أسفر عن تحقيق هذا الانجاز العالمي.

ولفتت إلى أن فكرة المشروع بدأت منذ عام 2015 بالتعاون مع وزارتي الشؤون والصحة وبنك الدم وجامعة الكويت ولوياك مهدية هذا الفوز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

يذكر أن جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع تم اشهارها في أغسطس عام 2016 بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب من خلال توفير التدريب المهني وتطوير مهارات القيادة وريادة الأعمال ورفع المستوى التعليمي والثقافي للشباب وزيادة فرص التطوير المهني.

وتهدف الجمعية إلى العمل على حماية البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتشجيع النواحي التربوية والإعلامية والثقافية المرتبطة بالبيئة والتركيز على الرعاية الصحية للأسرة والعمل على الوصول إلى مستويات مرتفعة من الوعي الغذائي.