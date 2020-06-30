«الخدمة المدنية» يطلب أسماء الوافدين المنتهية خدماتهم في «البلدية»

طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار من مدير عام بلدية الكويت موافاة الديوان بعدد الموظفين غير الكويتيين الذين طبقت عليهم أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /2017 بشأنهم مع تحديد المجموعات الوظيفية التي ينتمون إليها حتى يتسنى للديوان اتخاذ ما يلزم نحو ترشيح الكوادر الوطنية من المسجلين بنظام التوظيف المركزي من الحاصلين على مؤهلات علمية تجيز لهم الاحلال محلهم لضمان سير العمل وانتظامه في بلدية الكويت.

وطلب الجسار في كتابه الرسمي من مدير عام بلدية الكويت نسخة من القرار الإداري القاضي بإنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين وتحديد كل مجموعة وظيفية من خلال توضيح أسم الموظف ومؤهله العلمي ووظيفته ونوع العقد وتاريخ انهاء خدمته.