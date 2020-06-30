«الخارجية» تنفي ما تم تداوله حول طلب الكويت نقل سفير الإمارات

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية “نفيا قاطعا” ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول طلب دولة الكويت نقل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة صقر الريسي.

وأشاد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات معربا عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته.

ودعا إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.