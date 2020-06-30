وزير الداخلية بحث تطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية مع مدير «المركزي لتكنولوجيا المعلومات»

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني ونائبها عمار الحسيني بحضور مدير عام الادارة العامه لنظم المعلومات العميد مهندس طارق الدوسري وعدداً من الأكاديميين المختصين بمجال التكنولوجيا والاتصالات.

‎وأكد الصالح خلال الاجتماع على مواصلة مسيرة التحول الرقمي والتحديث والتطوير التكنولوجي مشيراً إلى توحيد الجهود بين مؤسسات وهيئات الدولة بالأخص وزارة الداخلية وذلك لتطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية الخدماتية بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

‎كما وجه الصالح بضرورة تشكيل فريق عمل من المختصين للعمل على تطوير الأنظمة التكنولوجية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بالصورة والوقت المطلوب مع وضع تصور شامل بما يحقق التطوير والهدف المنشود وهو خدمة المواطنين والمقيمين.