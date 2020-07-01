«نزاهة»: بدء تلقي إقرارات الذمة المالية والبلاغات.. 19 الجاري

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على لسان متحدثها الرسمي د.محمد عبد الرحمن بوزبر الأمين العام بالانابة، مباشرة أعمالها بكافة القطاعات، وفق النسب المقررة لعودة العمل التدريجي بالدولة في المرحلة الثانية، ومشيرة إلى أنها راعت توزيع موظفيها وتناوبهم في العمل، لضمان أداء كافة قطاعات الهيئة للمهام المنوطة بها.

وكشف الأمين العام بالانابة عن ترتيب معاودة استقبال الهيئة للمراجعين، سواء الراغبين في تقديم إقرارات الذمة المالية أو تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد، فإنه اتصالاً بما صدر عن الهيئة من بيانات صحافية في هذا الشأن، وجاءت على النحو الاتي:

اولاً: بدء تلقي إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها، اعتباراً من الأحد الموافق 19 يوليو، وذلك سواء من الذين حلت مواعيد تقديم إقراراتهم خلال فترة تعطيل الأعمال، أو ممن ستحل مواعيد تقديم إقراراتهم بعد عودة العمل بالدولة في 30 يونيو الماضي، وذلك من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة.

ثانياً: الخاضعون لنظام الذمة المالية من الحالات المعفاة من العمل، وفق قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، غير مشمولين بتقديم إقرارات ذممهم المالية في هذه المرحلة، وكذا العاملون في الصفوف الأمامية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إرجاء تسلم إقراراتهم للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك دون أي تبعات قانونية عليهم جراء ذلك التأجيل.

ثالثاً: بدء استقبال البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد اعتبارا من ذات التاريخ «الأحد الموافق 19 يوليو 2020»، وذلك بجانب استمرار آلية استقبال البلاغات عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الأمر [email protected]

رابعاً: يمكن للراغبين في تقديم إقرارات الذمة المالية، أو تقديم بلاغات، حجز موعد للحضور للهيئة من خلال منصة متى الإلكترونية فور تفعيلها، أو من خلال الاتصال على الرقم 118.

وأكد الدكتور محمد بوزبر، أن الهيئة راعت قبل بدء أعمالها تطبيق أعلى معايير الأمان الصحي بالتنسيق مع السلطات الصحية، كما ستحرص على تطبيق ذات المعايير في نطاق استقبال المراجعين الراغبين في تقديم إقرارات الذمه المالية والبلاغات.

وناشد امين عام نزاهة بالانابة، كافة المخاطبين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، والراغبين في تقديم بلاغات، ضرورة مراعاة المصلحة العامه، وتقديمها على اي اعتبار آخر، بما يحتم ضرورة عدم حضور اي شخص لديه أي أعراض تشير لاحتمالات العدوي بفيروس كورونا أو مخالط لشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بهذا الفيروس.

وأعرب الناطق الرسمي للهيئة في ختام بيانه، عن تقدير الهيئة الكامل للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الصحية والأمنية في البلاد لمواجهة تداعيات وأثار فيروس كرونا المستجد.