المنفوحي يتفقد مجمع «الكوت» للإطمئنان على إلتزام المحلات بالإجراءات الوقائية

قام مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بجوله تفقدية بمجمع الكوت بالفحيحيل إستكمالا لجولته التفقدية التي قام بها صباح أمس على المجمعات في اطار بداية المرحلة الثانية ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية .

وأكد المنفوحي خلال جولته التفقدية وبعد إطلاعه على نظام الكاميرات الحرارية الموزعه على مداخل مواقف المول لقياس حرارة الجسم و على عددا من المحلات بمجمع الكوت على تجاوب أصحاب المجمعات بالاشتراطات الصحية من خلال قياس الحرارة لمرتادي المجمع من خلال نظام الكاميرات الحرارية الموزعه على مداخل مواقف المول لقياس حرارة الجسم قبل دخولهم فضلا عن التزام العاملين بالمحلات بإرتداء الكمامات والقفازات و التباعد الجسدي .

وأبدى المنفوحي تفائله بإنتصار الكويت على هذا الوباء وسرعة التخلص منه لما رآءه من إلتزام ووعي من المواطنين والمقيمين بسرعة إنتشار هذا الوباء وحرصهم ومراعاتهم لمتطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة تجنبا للعدوى وإنتشار فيروس كوفيد 19 .