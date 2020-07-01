سمو الأمير يهنئ حاكم عام كندا ورئيس رواندا بمناسبة العيد الوطني لبلديهما

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة جولي باييت حاكم عام كندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة جولي باييت حاكم عام كندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة مماثلتين.