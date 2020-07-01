سمو رئيس الوزراء يشكر رجال الإطفاء والجهات المشاركة في مكافحة حريق مخازن غرب ميناء عبدالله

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية شكر وتقدير إلى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد بمناسبة السيطرة على حادث حريق اندلع في مخزن للأخشاب غرب ميناء عبدالله، هذا نصها:

“سعادة الأخ الكريم الفريق خالد راكان المكراد المحترم

مدير عام الإدارة العامة للإطفاء

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني أن أتوجه إليكم ببالغ الشكر على الجهود التي بذلتموها وإخوانكم رجال الإدارة العامة للإطفاء في السيطرة على الحريق الذي وقع في إحدى الشركات غرب ميناء عبدالله.

ويسرنا أن نعرب لكم عن تقديرنا البالغ للجهود الكبيرة والعطاء المتواصل والتفاني والإخلاص في أداء مهامكم، والشجاعة التي تحلى بها رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده، مع المحافظة على سلامة المواطنين والممتلكات في مثل هذه الأجواء الخطرة، مشيدين بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في مكافحة الحريق، بما يجسد الروح الوطنية التي جبل عليها أبناء الكويت الأوفياء.

خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، ولوطننا العزيز دوام الاستقرار والأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم.

مع أطيب التمنيات ،،،

صباح خالد الحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء”.