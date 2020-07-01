«الصحة»: استمرار العمل بمرافق الوزارة بكامل طاقتها

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، قراراً باستمرار العمل بمرافق الوزارة بكافة الموظفين من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية بكامل طاقاتهم بنظام الدوام الرسمي المقرر وفق آليات العمل المتبعة قبل جائحة كورونا باستثناء الفئات المعفية.

وجاء في القرار، أن يتم تنظيم استقبال المراجعين بما يمنع التكدس والحفاظ على التباعد الجسدي بين كل شخص وآخر والالتزام بوسائل الحماية الشخصية المعتمدة والاشتراطات الوقائية المقررة من الصحة العامة لكل من العاملين والمراجعين.

وأفاد القرار، بأن اللجنة المشكلة الخاصة بإعفاء واستثناءات الموظفين تقوم بمخاطبة مراكز عمل الموظفين المعنيين بطلب الاعفاء أو الاستثناء بالقرار الذي انتهت إليه وعلى أن يتم إخطار إدارة مكتب الوكيل بنسخة من القرار.

كما اعتمد القرار النماذج الخاصة بطلب الإعفاء من العمل أو النظر في الاستثناء للعمل.