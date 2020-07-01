«التربية» تستقبل طلبات تجديد الإقامة للعاملين المنتهية إقاماتهم

تستقبل وزارة التربية، طلبات تجديد الاقامة للعاملين بالوزارة لمن انتهت إقاماتهم خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 31 مايو بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وفي هذا السياق، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، أن إدارة الموارد البشرية قسم الجوازات بصدد البدء في تجديد الإقامة للعاملين بالوزارة، وذلك لمن انتهت إقامتهم خلال الفترة من 24 فبراير ۲۰۲۰ وحتی ۳۱ مایو ۲۰۲۰، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ودعت بوعركي، من انتهت إقامته خلال الفترة المحددة بالتواصل على البريد الإلكتروني “ [email protected] ” الخاص بقسم الجوازات لتحديد موعد مسبق للمراجعة على أن يتم تسجيل البيانات الشخصية شاملة الاسم والوظيفة ومركزالعمل ورقم الهاتف لاستقبال رسالة “WhatsApp”.

وذكرت بوعركي، أن صور المستندات المطلوب إرفاقها بالإيميل تشمل صورة عن جواز السفر، صورة عن صفحة آخر إقامة وصورة عن البطاقة المدنية، مشيرة إلى ضرورة الإلتزام بالفترة المحددة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الفترات اللاحقة قريبا.