مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تطلق فعاليات تحدي «الهاكاثون» الافتراضي

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الأربعاء فعاليات تحدي الهاكاثون الافتراضي التي تهدف إلى إيجاد حلول رقمية مبتكرة تساعد الجهات الحكومية والخاصة في دولة الكويت على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن «الهاكاثون» الذي سيقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وسفارة الولايات المتحدة لدى البلاد وشركة «أجيليتي» وشركة «كودد» المتخصصة في خدمات البرمجة يأتي ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى توظيف الأفكار الإبداعية وتعزيزها بأحدث الوسائل الرقمية لمواجهة تداعيات «كورونا».

ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين قوله إن فعاليات الهاكاثون تندرج ضمن الاستراتيجية الحالية للمؤسسةالتي تركز على تحفيز جميع شرائح المجتمع على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع والشباب والمجتمع البحثي والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وأضاف شهاب الدين أن الهاكاثون الذي يستمر على مدار 24 ساعة متواصلة يسبقه عدد من ورش العمل والمحاضرات التي تواكب تطلعات المؤسسة إلى خلق بيئة مزدهرة للحلول الرقمية المبتكرة وتشجيع الطاقات الإبداعية في الكويت.

وذكر أن التعاون مع السفارة الأمريكية يهدف إلى تشكيل حلقة وصل بين المشاركين وخبراء الشركات الرقمية الرائدة في الولايات المتحدة وذلك لتبادل الخبرات المعرفية.

وأفاد أن المشاركين في التحدي سينقسمون إلى فرق يتكون كل منها من شخصين إلى خمة أشخاص إذ سيخوضون هذه التجربة من خلال وضع استراتيجية تتطرق إلى كيفية التعامل مع التحدي الذي اختاره الفريق من بين التحديات التي حددها المنظمون للعمل عليها وتقديم نموذج لحلها شريطة أن يكون قابلا للتنفيذ في أي قطاع من قطاعات الدولة.

من جهتها دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد ألينا رومانوسكي وفقا للبيان المشاركين إلى بحث الطرق الإبداعية المختلفة واستخدامه المواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وقالت رومانوسكي إن الهاكاثون يعد فرصة رائعة لعرض الجهود التي يمكن أن تتشارك في بذلها الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني لاستقطاب المواهب والموارد المختلفة للتصدي للجائحة.

وأضافت أن السفارة الأمريكية ساهمت في تسهيل مشاركة ثلاثة رواد أعمال أمريكيين للحديث عن تجربتهم أمام المشاركين معربة عن أملها في أن تكون قصص المبادرين ملهمة للمبدعين المحليين لإيجاد حلول عملية للمشكلات العديدة الناجمة عن هذه الجائحة.

من جانبه أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي بحسب البيان بالجهود التي تبذلها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في قيادة الابتكار بالكويت وتشجيع المبتكرين والمبدعين على تقديم حلولهم الإبداعية للمشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد.

وقال مهدي إن هذا الهاكاثون يأتي في وقت نشهد فيه جائحة عالمية تتطلب أفكارا أكثر ابتكارا وإبداعا استعدادا للتعامل مع الوضع الجديدالذي ستفرضه الجائحة بعد زوالها.

من ناحيته أشار الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق السلطان وفق البيان إلى وجود تسارع عالمي نحو استخدام التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة وقد أدت الظروف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى التعجيل في هذا التوجه.

وأضاف السلطان أن القدرة على استخدام الإمكانات الرقمية في كل جانب من الجوانب التشغيلية والحياتية اليومية أصبحت أمرا واقعا ونهجا مستقبليا.

وأوضح أن دعم الشركة لإطلاق الهاكاثون الافتراضي يأتي تعزيزا لجهودها المبذولة لإيجاد حلول لتحديات «كوفيد – 19» في الكويت.

بدوره قال الشريك المؤسس لشركة «كودد» أحمد معرفي إن هذا النوع من الفعاليات يسعى لتسليط الضوء على المواهب المحلية من مبرمجين ومصممين عبر تمكينهم من المشاركة واستخدام مواهبهم الإبداعية في بيئة مفعمة بالمنافسة المثمرة.

وأضاف معرفي أن الهاكاثون يعد فرصة للمبدعين لإطلاق مواهبهم والمشاركة في تطوير أنظمة وتطبيقات مميزة للجهات الحكومية باستخدام أحدث لغات البرمجة وما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم ليستخدمها المجتمع الكويتي.