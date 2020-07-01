السفير الجاسم يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي في ألبانيا

تسلم سفير دولة الكويت لدى ألبانيا فايز مشاري الجاسم اليوم الأربعاء عمادة السلك الدبلوماسي في الدولة خلفا لسفير صربيا ميروليب زارك الذي انتهت فترة عمله.

واشاد السفير الجاسم على هامش احتفالية اقيمت في بيت الكويت بالعاصمة تيرانا بالجهود التي بذلها السفير زارك خلال فترة عمله ودوره في تعزيز التواصل بين البعثات الدبلوماسية.

وأعرب الجاسم عن الشكر والتقدير لحرص زادك “الدائم” على التنسيق والتعاون متمنيا له التوفيق في حياته المهنية المقبلة.

وحضر الاحتفالية حرم رئيس الجمهورية مونيكا كروماذي ومدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أربين شيشي الى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ألبانيا.