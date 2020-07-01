سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

ترأس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدور الانعقاد الثالث عبر الاتصال المرئي.

وأعرب سموه في مستهل الاجتماع عن ترحيبه بأعضاء المجلس متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في توليهم لهذه المسؤولية الكبيرة مؤكدا سموه أهمية دور المجلس في رسم السياسة الاستراتيجية للدولة ووضع الاهداف والتصورات المناسبة لدفع عجلة التنمية بالبلاد ومتابعة انجاز المشاريع التنموية الكبرى في شتى المجالات.

كما عبر سموه عن شكره لأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على ما قدموه من مساهمات في دعم الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة انتشار فايروس كورونا «كوفيد 19».

من جهتها، أوضحت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن المجلس اطلع على تقارير المتابعة للربع الثالث 2019/2020 وتقرير المتابعة السنوية للخطة السنوية 2019/2020 حيث أشاد المجلس بجهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اعداد تلك التقارير وقرر رفعها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأضافت أن المجلس استعرض تقارير اللجان الدائمة حيث ناقش تقرير لجنة السياسات العامة والاعلام بشأن تطوير وإصلاح الإدارة الحكومية الذي يعتبر أحد الدراسات لرسم خارطة الطريق لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035.

وذكرت أن المجلس اطلع على مذكرة خاصة برأي لجنة التنمية الاقتصادية حول الميزانية العامة للدولة وكذلك التوجهات المالية الاقتصادية للتحديات التي تواجهها الكويت بالإضافة الى تقارير لجنة التنمية البشرية والعمرانية حول استراتيجية الرعاية الصحية كونها أحد ركائز برنامج عمل الحكومة علاوة على تقرير حول اختلالات التركيبة السكانية واثارها المختلفة حيث اعتمد المجلس كافة التقارير وأحالها الى مجلس الوزراء الموقر.