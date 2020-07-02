بلدية «الأحمدي»: رفع 15 سيارة مهملة و 2375 م3 من النفايات وحمولة 3 سيارات سكراب أثاث و مخلفات

كشغت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 25/6/2020 من قبل المفتشين لمتابعة مستوى النظافة بمنطقة صباح الأحمد البحرية وللتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجدفضلا عن تنظيف الشواطئ ورفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة.

وفي هذا السياق أوضحت ادارة العلاقات العامة بأن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي نفذت جولات ميدانية بمنطقة صباح الأحمد البحرية بمشاركة 80 عامل نظافة ومستخدمة في ذلك عددا من الآليات ومعدات النظافة التي تمثلت في 5 كناسات تعمل بشكل يومي ، 6 مكابس ، مشيرة إلى أن الجولات أسفرت عن غسيل وتعقيم 1291 حاوية مختلفة الأحجام تضمنت غسيل وتعقيم 186 حاوية وسط ، 1147 حاوية صغيرة ، 8 حاويات كبيرة فضلا عن رفع 4 حاويات تجارية لعدم التقيد برفع النفايات بشكل يومي وذلك بعد إنتهاء فترة الإنذار

وبينت العلاقات العامة بأنه تم نقل2375 م3 من النفايات السكراب والأثاث والأشجار.

ولفتت إلى رفع 15 سيارة مهملة تشوه المنظر الجمالي للمحافظة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وإنتهاء فترة الإنذار.

ومن جانب آخر كشفت إدارة العلاقات العامة عن تواصل فرق إدارة النظافة

بمحافظة الأحمدي تنظيف موقع في ميناء عبدالله من أثار حريق في المخازن ،مشيرة في هذا الخصوص إلى إستمرار آليات ومعدات النظافة برفع المخلفات الناجمة عن الحريق من الموقع، لافتة إلى رفع آلاف الأطنان من المخلفات.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .