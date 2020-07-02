«الداخلية»: إطلاق خدمة الكترونية جديدة خاصة بالمناقصات والمزايدات والممارسات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار عملية التطوير المستمر بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية ، واستكمالا لما تم انجازه من خدمات بهدف توفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز للمراجعين والعاملين بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بإطلاق منصة خدمات جديدة خاصة بالمناقصات والمزايدات والممارسات على موقع وزارة الداخلية الالكتروني وذلك بالتنسيق مع قطاع شؤون المالية بالوزارة « www.moi.gov.kw » لطرح المناقصات و«المزايدات والممارسات » على الموقع ومشاركة الشركات الراغبة بها.

وتنوه الإدارة أنه في حالة وجود أي أسئلة او استفسارات يمكن للمستخدم ارسالها على عنوان «يهمنا رأيك» على موقع وزارة الداخلية الالكتروني ، أو ارسالها عبر البريد الالكترو « [email protected] ».