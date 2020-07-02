سمو الأمير يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الانفجار بأحد مستشفيات طهران

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في أحد المستشفيات في العاصمة طهران وأودى بحياة العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في أحد المستشفيات في العاصمة طهران سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.